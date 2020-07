Diese Analyse wurde am 06.07.2020 um 07:41 Uhr erstellt.

Der DAX scheiterte auch am Freitag an der nachhaltigen Überwindung der aktuellen Widerstandszone bei 12.616-12.677 Punkten. Ausgehend vom in der ersten Handelsstunde notierten Tageshoch bei 12.650 Punkten, rutschte er sukzessive bis auf ein im späten Geschäft verzeichnetes Tief bei 12.476 Punkten.