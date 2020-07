Diese Analyse wurde am 07.07.2020 um 08:03 Uhr erstellt.

Der DAX übersprang zur gestrigen Eröffnung die Widerstandszone 12.616-12.677 Punkte und kletterte weiter bis auf ein noch in der ersten Handelsstunde markiertes 4-Wochen-Hoch bei 12.843 Punkten. Dort startete eine bis in den späten Handel andauernde Verschnaufpause, die die Notierung in drei Wellen bis auf ein Tagestief bei 12.655 Punkten zurückführte. Der Tagesschluss lag erholt vom Tief bei 12.733 Zählern.