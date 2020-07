Nächste Unterstützungen:

12.554

12.525

12.476

Nächste Widerstände:

12.646-12.684

12.717/12.752

12.783

Der Tagesschluss (12.617) unterhalb der am Montag geformten Aufwärtslücke mit der Unterkante bei 12.650 Punkten trübt das kurzfristige Chartbild im Rahmen des intakten übergeordneten Aufwärtstrends. Solange im heutigen Handel keine nachhaltige Überwindung der nächsten Hürde bei 12.646-12.684 Punkten gelingt, ist eine Fortsetzung der Kursschwäche in Richtung 12.476 Punkte zu favorisieren. Entsprechende Bestätigungssignale lägen in der Verletzung der Supportmarken bei 12.554 Punkten und 12.525 Punkten. Mit einem Rutsch unter 12.476 Punkte käme es zu einer deutlicheren Eintrübung der charttechnischen Situation im kurzfristigen Zeitfenster mit möglichen nächsten Zielen bei 12.392/12.417 Punkten und 12.348/12.368 Punkten. Oberhalb von 12.684 Punkten würde ein Vorstoß in Richtung 12.717-12.752 Punkte möglich. Unmittelbar bullishe Signale entstünden erst über 12.783 Punkten und 12.843 Punkten, dann mit Ziel 12.913 Punkte.