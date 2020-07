Diese Analyse wurde am 09.07.2020 um 08:08 Uhr erstellt.

Die Aktie des Batterieherstellers Varta (WKN: A0TGJ5) hatte nach einer dynamischen Rally im Dezember vergangenen Jahres ein Rekordhoch bei 128,00 EUR markiert. Die anschließende Korrektur des langfristigen Aufwärtstrends führte sie bis auf im März erreichte 50,50 EUR zurück. Im Rahmen der seither laufenden Erholungsrally konnte der Wert alle relevanten gleitenden Durchschnittslinien zurückerobern und bis auf ein zum Wochenstart notiertes 6-Monats-Hoch bei 108,90 EUR ansteigen. Dort begann eine Korrektur, die im gestrigen Handel an Dynamik gewann. Es bleibt abzuwarten, ob es an der aktuell im Test befindlichen Supportzone bei 95,12-98,60 EUR bereits zu Anzeichen einer Stabilisierung kommt. Darunter (Tagesschlusskursbasis) würde eine deutlichere Korrektur in Richtung 88,04-90,05 EUR wahrscheinlich. Solange die Unterstützung bei 85,05 EUR nicht unterschritten wird, bleibt der mittelfristige Erholungstrend intakt. Mit einem Tagesschluss über der nächsten Widerstandszone 108,90/109,71 EUR würde dieser Trend bestätigt mit möglichen nächsten Zielen bei 117,20 EUR und 128,00 EUR.