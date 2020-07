Diese Analyse wurde am 13.07.2020 um 07:27 Uhr erstellt.

Die Aktie des Halbleiterkonzerns Infineon (WKN: 623100) hatte nach dem Erreichen eines 16-Jahres-Hochs bei 25,76 EUR im Jahr 2016 einen langfristigen Abwärtstrend etabliert. Den Tiefpunkt dieser Baisse sah das Papier im März im Rahmen des Corona-Crashs bei 10,13 EUR. Seither bewegt sich der Wert in einem dynamischen Erholungstrend. Nach einer mehrwöchigen Konsolidierungsphase schwang sich der Kurs am Freitag begleitet von hohem Handelsvolumen auf ein 5-Monats-Hoch bei 23,00 EUR hinauf. Nach diesem bullishen Anschlusssignal richtet sich der charttechnische Fokus nun auf die aktuelle Ziel- und Widerstandszone bei 23,07/23,34 EUR. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde das langfristige Bild deutlich aufhellen und potenzielle nächste Ziele bei 24,63/24,65 EUR und 25,76 EUR aktivieren. Mögliche Rücksetzer sollten nun idealerweise spätestens im Bereich 20,95-21,78 EUR auf Unterstützung treffen, um die positive Ausgangslage im kurzfristigen Zeitfenster nicht zu gefährden. Ein Rutsch unter 20,19 EUR würde für einen kräftigeren Pullback in Richtung 18,56/18,67 EUR sprechen. Dort befindet sich zugleich die mittelfristig kritische Unterstützungszone.