Der DAX sprang zur gestrigen Eröffnung bereits per Kurslücke über den kurzfristig relevanten Widerstand bei 12.710 Punkten und näherte sich mit dem noch in der ersten Handelsstunde verzeichneten Tageshoch bei 12.836 Punkten bis auf wenige Punkte dem Zwischenhoch vom 6. Juli (12.843) an. Danach ging der Index in den Konsolidierungsmodus über und pendelte bis zum Handelsschluss seitwärts über einem Konsolidierungstief bei 12.689 Punkten. Mit 12.800 Punkten schloss er unweit des Tageshochs.