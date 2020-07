Die Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750) bewegt sich ausgehend vom im Mai 2017 bei 18,15 EUR markierten Dekadenhoch in einem intakten langfristigen Abwärtstrend. Die im Februar gestartete letzte Verkaufswelle ließ die Notierung bis auf ein im März gesehenes 6-Jahres-Tief bei 10,41 EUR absacken. Im Rahmen des seither laufenden Erholungstrends konnte der Wert das 61,8%-Fibonacci-Retracement der letzten Abwärtswelle sowie die 200-Tage-Linie überwinden. Seit einigen Wochen konsolidiert er oberhalb dieser nun bei 14,32/14,45 EUR als Unterstützung fungierenden ehemaligen Hürden seitwärts unterhalb des Erholungshochs bei 15,57 EUR. Mit Blick auf das kurzfristige Chartbild stehen die Chancen auf eine zeitnahe Fortsetzung des mittelfristigen Aufwärtstrends gut, solange der nächste Support bei 14,90-14,95 EUR nicht per Tagesschluss unterschritten wird. Prozyklische Bestätigungen für dieses Szenario wären in einem Anstieg über 15,34 EUR sowie vor allem über 15,57 EUR (Tagesschlusskursbasis) zu sehen. Mögliche nächste Kursziele lauten im Erfolgsfall 15,98/16,00 EUR und 16,50-16,75 EUR. Eine Verletzung der Supportzone bei 14,32/14,45 EUR würde hingegen zunächst für eine deutlichere Abwärtskorrektur in Richtung 13,29-13,71 EUR sprechen.