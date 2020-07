Die Aktie von Knorr-Bremse (WKN: KBX100) hatte im April 2019 ein Rekordhoch bei 103,70 EUR markiert und war anschließend in eine ausgeprägte Korrekturphase übergegangen. Im Rahmen der zweiten Abwärtswelle verzeichnete der Wert im März ein Allzeittief bei 70,79 EUR und strebt seither wieder nordwärts. Nach einem Rücksetzer an die überwundene 200-Tage-Linie entwickelte er in den letzten Handelstagen starke Dynamik auf der Oberseite und konnte im gestrigen Handel nach der Vorlage vorläufiger Quartalszahlen zwischenzeitlich bei 103,80 EUR knapp eine neue Bestmarke erzielen. Per Tagesschluss (100,76 EUR) fiel der Kurs nach Gewinnmitnahmen jedoch wieder unter das aus dem Vorjahr stammende Hoch zurück. Mit Blick auf die Überkauftheit würde eine kurzfristige Verschnaufpause nicht überraschen. Das mittelfristig bullishe Chartbild bleibt erhalten, solange die breite Supportzone bei derzeit 86,97-91,97 EUR nicht unterschritten wird. Gelänge ein nachhaltiger Anstieg über die aktuelle Widerstandszone 101,80-103,80 EUR – insbesondere per Wochenschluss –, würden fortgesetzte Kursavancen in Richtung 112,65-116,27 EUR möglich. Potenzielle Zwischenziele lauten dann 107,10-108,00 EUR und 110,38 EUR.