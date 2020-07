Diese Analyse wurde am 17.07.2020 um 08:17 Uhr erstellt.

Der DAX konnte gestern nicht an den am Vortag erfolgten Ausbruch über das aus dem Juni stammende Rallyhoch bei 12.913 Punkten anknüpfen, sondern rutschte bereits zur Eröffnung wieder unter diese Marke. Nach dem Erreichen des Tagestiefs bei 12.805 Punkten am Vormittag setzte eine schwunglose Erholungsbewegung ein, die die Notierung bis auf ein Tageshoch bei 12.919 Punkten beförderte. Nach Gewinnmitnahmen verabschiedete sich der Index bei 12.875 Zählern aus dem Handel.