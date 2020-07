Nächste Unterstützungen:

13.064/13.067

12.942-13.012

12.805-12.829

Nächste Widerstände:

13.143

13.220

13.314

Derzeit kann das Kursgeschehen noch als Verschnaufpause unterhalb des mittelfristigen Rallyhochs und oberhalb der Unterkante der am Dienstag gerissenen Kurslücke bei 13.064 Punkten gewertet werden. Unterhalb von 13.064 Punkten wäre ein deutlicherer Rücksetzer zu favorisieren, insbesondere falls diese Marke per Tagesschluss unterboten würde. Potenzielle nächste Auffangregionen lauten dann 12.942-13.012 Punkte und 12.805-12.829 Punkte. Darunter käme es zu einer deutlicheren Eintrübung des kurzfristigen Chartbildes. Mit Blick auf die Oberseite befindet sich die nächste Hürde bei 13.143 Punkten. Darüber würde heute ein erneuter Vorstoß in Richtung 13.220 Punkte und eventuell 13.314 Punkte möglich. Übergeordnet fungiert weiterhin die Oberkante der Kurslücke vom 24. Februar bei 13.501 Punkten als mögliches Kursziel.