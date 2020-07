Die Covestro-Aktie (WKN: 606214) hatte nach dem Erreichen eines Allzeithochs bei 95,78 EUR im Januar 2018 einen langfristigen Abwärtstrend etabliert. Den bisherigen Tiefpunkt sah das Papier des Kunststoffherstellers im März bei 23,54 EUR. Ausgehend von diesem Rekordtief, startete ein mittelfristiger Erholungstrend, der weiterhin intakt ist. Zuletzt versuchte der Wert die deckelnde 200-Tage-Linie und anschließend das Verlaufshoch vom 8. Juni (37,88 EUR) zu überwinden. Dieser Ausbruch stellte sich jedoch als nicht nachhaltig heraus. Nach der Ausformung einer bearishen Shooting-Star-Kerze am Dienstag sowie einem Pullback an die 200-Tage-Linie am Mittwoch rutschte der Kurs gestern nach der Vorlage der Quartalszahlen wieder unter die vielbeachtete Durchschnittslinie. Die Wahrscheinlichkeit für eine deutlichere Korrekturbewegung hat damit zugenommen. Potenzielle nächste Unterstützungen lauten 35,91-36,12 EUR und 35,50 EUR. Darunter würde sich das kurzfristige technische Bild weiter eintrüben. Mittelfristig bedeutsam sind die Aufwärtstrendlinie bei derzeit 33,33 EUR sowie das Reaktionstief bei 31,63 EUR. Unterhalb der letztgenannten Marke würde der Erholungstrend gebrochen. Mit Blick auf die Oberseite bedarf es nun eines Tagesschlusses über 38,11 EUR, damit die Bullen wieder unmittelbar das Ruder übernehmen können. Fortgesetzte Kursavancen in Richtung zunächst 39,70 EUR und 40,59/41,54 EUR stünden dann auf der Agenda.