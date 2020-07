Nächste Unterstützungen:

13.064/13.067

12.942-13.012

12.805-12.818

Nächste Widerstände:

13.143/13.144

13.218/13.220

13.314

Die ganz kurzfristige technische Ausgangslage ist heute neutral zwischen dem Support bei 13.064/13.065 Punkten und dem Widerstand bei 13.218/13.220 Punkten. Ein Rutsch unter 13.064 Punkte würde einen deutlicheren Rücksetzer wahrscheinlich machen, insbesondere falls diese Marke per Tagesschluss unterboten würde. Potenzielle nächste Auffangregionen befinden sich dann bei 12.942-13.012 Punkten und 12.805-12.818 Punkten. Darunter käme es zu einer deutlicheren Eintrübung des kurzfristigen Chartbildes. Nächster Widerstand liegt heute bei 13.143/13.144 Punkten. Darüber würde ein erneuter Vorstoß in Richtung 13.218/13.220 Punkte wahrscheinlich. Die Überwindung der letztgenannten Zone würde das Rallyhoch bei 13.314 Punkten in den charttechnischen Blick rücken. Darüber wirkt die Oberkante der Kurslücke vom 24. Februar bei 13.501 Punkten weiterhin als mögliches Kursziel.