Nächste Unterstützungen:

12.805-12.818

12.639-12.698

12.536

Nächste Widerstände:

12.900-12.936

13.000/13.004

13.063/13.073

Im charttechnischen Fokus steht nun die Supportzone bei 12.805-12.818 Punkten. Deren nachhaltige Verletzung würde mit einer deutlicheren Eintrübung der kurzfristigen Ausgangslage einhergehen. Im Rahmen des intakten mittelfristigen Aufwärtstrends entstünden dann unmittelbare Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 12.639-12.698 Punkte und 12.536 Punkte. Unterhalb der Marke von 12.417 Punkten wäre ein fortgesetzter Rutsch in Richtung 11.957-12.000 Punkte und 11.598 Punkte einzuplanen. Die nächste Hürde auf der Oberseite befindet sich heute bei 12.900-12.936 Punkten. Darüber (Stundenschlusskursbasis) würde sich Erholungspotenzial bis 13.000/13.004 Punkte oder 13.063/13.073 Punkte eröffnen. Erste Indizien für ein mögliches Ende der laufenden Abwärtskorrektur wären in einem Anstieg über 13.122/13.143 Punkte und anschließend 13.218 Punkte zu sehen. Ein Break über 13.314 Punkte würde das bullishe Szenario bestätigen mit einem nächsten Zielbereich bei 13.450-13.501 Punkten.