Diese Analyse wurde am 28.07.2020 um 08:16 Uhr erstellt.

Der Silberpreis hatte im März ein Dekadentief bei 11,64 USD ausgebildet. Seither befinden sich die Bullen klar am Ruder. Im Rahmen der V-förmigen Rally hatte das Edelmetall zunächst alle relevanten gleitenden Durchschnittslinien überwinden können. Nach mehrwöchiger Seitwärtskonsolidierung gelang schließlich Mitte des Monats der nachhaltige Ausbruch über die kritische horizontale Widerstandszone bei 18,92/18,95 USD, womit sich das langfristige Chartbild signifikant aufgehellt hat. Anschließend haussierte die Notierung dynamisch über das Hoch aus dem Jahr 2016 bei 21,13 USD und erreichte nun im heutigen asiatischen Handel bereits die wichtige horizontale Widerstandszone aus den Jahren 2011-2013 bei 26,14-26,65 USD. Die markttechnischen Indikatoren legen nahe, dass die Wahrscheinlichkeit für eine ausgeprägte Konsolidierung oder Korrektur im Dunstkreis dieser Hürde als hoch anzusehen ist. Entsprechend sollten die Stops bestehender Long-Positionen zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden oder Teilgewinnmitnahmen erwogen werden. Deutlichere Rücksetzer stellen mit Blick auf das übergeordnete Chartbild weiterhin potenzielle Gelegenheiten auf der Long-Seite dar. Mögliche nächste Auffangbereiche lassen sich derzeit bei 23,00/23,26 USD, 22,26 USD und 21,13 USD ausmachen. Zu einer deutlichen Eintrübung der technischen Ausgangslage käme erst, falls die Supportzone bei 18,45-19,65 USD nachhaltig unterschritten würde. Mit Blick auf die Oberseite würde ein nachhaltiger Anstieg über 26,65 USD, insbesondere per Wochenschluss, fortgesetzte Kursavancen in Richtung 28,13 USD und 29,48 USD nahelegen.