Nächste Unterstützungen:

12.805-12.839

12.698

12.536

Nächste Widerstände:

12.900-12.936

13.000/13.003

13.063-13.073

Die auf Basis des Tagescharts ersichtliche Spinning-Top-Kerze mit kleinem Körper und ausgeprägten Schatten zu beiden Seiten signalisiert eine kurzfristige Pattsituation zwischen Bullen und Bären. Der Index versucht sich nach dem jüngsten Kursrutsch vom in der Vorwoche bei 13.314 Punkten notierten Rallyhoch auf der erreichten Unterstützungszone zu stabilisieren. Die technische Ausgangslage ist innerhalb der aktuellen Range neutral zu werten. Ein Rutsch unter den Support bei 12.805-12.839 Punkten wäre kurzfristig bearish mit Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 12.698 Punkte und eventuell 12.536 Punkte. Unterhalb der Marke von 12.417 Punkten wäre ein fortgesetzter Rutsch in Richtung 11.957-12.000 Punkte und 11.598 Punkte zu erwarten. Die nächste relevante Hürde befindet sich bei 12.900-12.936 Punkten. Darüber (Stundenschlusskursbasis) würde sich Erholungspotenzial bis 13.000/13.003 Punkte oder 13.063-13.073 Punkte eröffnen. Erste Indizien für ein mögliches Ende der laufenden Abwärtskorrektur wären in einem Anstieg über 13.122/13.143 Punkte und anschließend 13.218 Punkte zu sehen. Ein Break über 13.314 Punkte würde das bullishe Szenario bestätigen mit einem nächsten Zielbereich bei 13.450-13.501 Punkten.