Diese Analyse wurde am 29.07.2020 um 08:15 Uhr erstellt.

Das Währungspaar USD/JPY weist einen intakten langfristigen Abwärtstrend auf. Im März war es bis auf ein Mehrjahrestief bei 101,20 JPY abgerutscht. Die dort gestartete steile Erholungsrally hatte die Notierung innerhalb weniger Handelstage bis fast an das letzte Verlaufshoch vom Februar (112,22 JPY) zurückgeführt. Seit Ende März etablierte der Kurs erneut einen mittelfristigen Abwärtstrend. Dieser wurde mit dem am vergangenen Freitag erfolgten Rutsch aus einer mehrtägigen Range auf ein 3-Monats-Tief bestätigt. Mit Blick auf die kurzfristig überverkaufte Lage erscheint jederzeit eine technische Erholung in Richtung der nächsten Widerstände bei 105,99/106,07 JPY oder 106,64-107,00 JPY möglich. Erst mit einem Break über die beiden Hürden bei 107,54 JPY und 108,16 JPY würde sich das Bild nennenswert zugunsten der Dollar-Bullen aufhellen. Als potenzielles nächstes Ziel auf der Unterseite fungiert derzeit der Bereich 103,87-104,46 JPY. Eine nachhaltige Verletzung dieser Zone würde die Region 101,20-102,06 JPY als wahrscheinliches Ziel aktivieren.