Nächste Unterstützungen:

12.698-12.746

12.536

12.417

Nächste Widerstände:

12.880

12.936

13.030

Auch wenn sich der bearishe Ausbruch aus der Range als nicht nachhaltig entpuppt hat, bleiben die Bären kurzfristig im Vorteil, solange die Hürde bei 12.936 Punkten nicht per Stundenschluss überwunden werden kann. Im Fokus als nächstes potenzielles Ziel befindet sich heute die Zone 12.698-12.746 Punkte. Darunter wäre eine Ausdehnung der laufenden Abwärtskorrektur vom Hoch bei 13.314 Punkten bis auf zunächst 12.536 Punkte und 12.417 Punkte zu favorisieren. Gelänge hingegen ein nachhaltiger Ausbruch über 12.936 Punkte, würde Erholungspotenzial in Richtung 13.030 Punkte und eventuell 13.067-13.073 Punkte freigesetzt. Der kurzfristige Abwärtstrend würde erst über 13.097 Punkten in seinem Bestand gefährdet. Unmittelbar bullishe Signale entstünden oberhalb von 13.218 Punkten und 13.314 Punkten.