Nächste Unterstützungen:

12.746/12.752

12.698

12.536

Nächste Widerstände:

12.860-12.880

12.936-12.963

13.030

Die auf Basis des Tagescharts geformte Doji-Kerze signalisiert eine Unsicherheit der Marktteilnehmer am aktuellen Unterstützungsbereich. Ein bearishes Anschlusssignal im Rahmen des intakten korrektiven Abwärtstrends vom Hoch bei 13.314 Punkten entstünde mit einem heutigen Rutsch unter den Support bei 12.746/12.752 Punkten. Potenzielle nächste Abwärtsziele lauten dann 12.698 Punkte und 12.536 Punkte. Gelänge zuvor ein Anstieg über den aktuellen Widerstand bei 12.860-12.880 Punkten, würde zunächst eine Erholung in Richtung 12.936-12.963 Punkte signalisiert. Erst mit einem Stundenschluss über die letztgenannte Zone käme es zu einer deutlicheren Aufhellung des kurzfristigen Chartbildes. In diesem Fall würden fortgesetzte Kursavancen in Richtung 13.030 Punkte und 13.067-13.097 Punkte möglich.