Die Aktie des US-Konsumgüterkonzerns Procter & Gamble (WKN: 852062) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Im Rahmen des Corona-Crashs war das Papier von einem Rekordhoch bei 128,07 USD auf ein im März verzeichnetes 14-Monats-Tief bei 94,34 USD eingebrochen. Seither befinden sich die Bullen wieder am Ruder. Zur Wochenmitte konnte der Wert schließlich die alte Bestmarke per Tagesschluss knapp überwinden. In Reaktion auf die veröffentlichten Quartalszahlen wurde dieses Ausbruchssignal im gestrigen Handel mit einem von hohem Handelsvolumen begleiteten Kurssprung bestätigt. Die 50-Tage-Linie kreuzte zugleich die 200-Tage-Linie von unten nach oben (Golden Cross). Kurzfristig könnte nun die steigende Widerstandslinie bei derzeit 131,80 USD Anlass für eine Verschnaufpause bieten. Mögliche Rücksetzer sollten idealerweise bei 129,24-129,65 USD oder 128,07 USD auf Nachfrage treffen. Ein nachhaltiger Rutsch darunter würde für eine deutlichere Korrektur in Richtung 124,21-125,32 USD oder 120,10 USD sprechen. Erst unterhalb der letztgenannten Marke käme es zu einer nennenswerten Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes. Mit Blick auf die Oberseite besteht kurz- bis mittelfristig Potenzial in Richtung 137,24 USD, 140,95/141,90 USD und eventuell 148,92 USD.