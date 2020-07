Nächste Unterstützungen:

12.253/12.254

11.957-12.123

11.873

Nächste Widerstände:

12.417-12.434

12.504/12.536

12.659

Mit Blick auf den erreichten Support und die kurzfristig extrem überverkaufte Lage würde eine Ausdehnung der Erholung nicht überraschen. Potenzielle Erholungsziele lauten 12.417-12.434 Punkte und 12.504/12.536 Punkte. Darüber wäre eine Ausdehnung in Richtung 12.659 Punkte oder 12.746 Punkte vorstellbar. Solange jedoch die Widerstandszone 12.746-12.936 Punkte nicht überwunden wird, bleibt das charttechnische Bild angeschlagen und es ist eine Fortsetzung der Abwärtskorrektur in Richtung 11.957-12.123 Punkte zu favorisieren. Eine entsprechende Bestätigung wäre in einer Verletzung des aktuellen Supports bei 12.253 Punkten zu sehen.