Die Aktie des US-Industriekonzerns 3M (WKN: 851745) bewegt sich ausgehend vom im Jahr 2018 markierten Rekordhoch (259,77 USD) in einem intakten langfristigen Abwärtstrend. Nach einem im März verzeichneten 7-Jahres-Tief bei 114,04 USD konnte der Wert einen Erholungstrend etablieren. Dabei scheiterte er zwei Mal am Widerstand der 200-Tage-Linie (aktuell: 159,34 USD). Im gestrigen Handel gelang schließlich im dritten Anlauf der Ausbruch über diese vielbeachtete Hürde. Gelänge nun auch der Anstieg über die nächste Widerstandszone bei 163,08/165,04 USD, würde deutlicheres Aufwärtspotenzial in Richtung der Oberkante der Kurslücke vom 28. Januar bei 175,54 USD oder sogar der langfristig bedeutsamen Widerstandsregion bei derzeit 180,16-189,01 USD signalisiert. Zu einer Eintrübung des aktuell bullishen kurzfristigen Bildes käme es nun unterhalb des Supports bei 153,05 USD. Unmittelbar bearish würde es mit einem Rutsch unter die breite Unterstützungszone bei 144,60-149,20 USD.