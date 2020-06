Nächste Unterstützungen:

12.268

12.056

11.957

Nächste Widerstände:

12.488-12.624

12.887-13.039

13.141/13.164

Der Aufwärtstrend vom Crash-Tief im März wurde damit eindrucksvoll bestätigt. Mit Blick auf die kurzfristig überkaufte Lage in den markttechnischen Indikatoren steigt zugleich jedoch die Wahrscheinlichkeit für eine zeitnahe Verschnaufpause deutlich an. Der Index hat zudem eine wichtige Ziel- und Widerstandszone erreicht, die sich bis aktuell 12.624 Punkte erstreckt. Die Stops bestehender Long-Positionen sollten daher zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Gelänge ein nachhaltiger Anstieg über 12.624 Punkte per Tagesschluss, wäre eine Ausdehnung der Rally in Richtung 12.887-13.039 Punkte oder 13.141/13.164 Punkte vorstellbar. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der DAX über einen nächsten Support bei 12.268 Punkten. Darunter wäre ein Rutsch in Richtung 12.056 Punkte oder 11.957 Punkte einzuplanen.