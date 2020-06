Die Aktie des fränkischen Sportartikelherstellers adidas (WKN: A1EWWW) hatte im Rahmen des langfristigen Aufwärtstrends im Januar dieses Jahres ein Rekordhoch bei 317,45 EUR erreicht. Der anschließende Kursrutsch schickte sie bis auf ein 3-Jahres-Tief bei 162,20 EUR hinab. Seit März befindet sich der Wert im Erholungsmodus und konnte zuletzt an eine wichtige Ziel- und Widerstandszone vorstoßen. Diese resultiert unter anderem aus einer horizontalen Widerstandszone, dem 61,8%-Fibonacci-Retracement, der 200-Tage-Linie sowie der 100%-Projektion der ersten Erholungswelle. Dort formte das Papier gestern eine Doji-Kerze im Tageschart, die auf dem erreichten Kursniveau eine kurzfristige Pattsituation zwischen Bullen und Bären signalisiert. Die Wahrscheinlichkeit für eine ausgeprägte Konsolidierung oder einen Rücksetzer ist somit deutlich erhöht. Um ein bullishes Anschlusssignal zu erhalten, ist ein nachhaltiger Anstieg (Tagesschlusskursbasis) über die aktuelle sich bis 258,32 EUR erstreckende Hürde erforderlich. Im Erfolgsfall entstünde weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 274,25-280,81 EUR und eventuell 294,65/297,48 EUR. Mit Blick auf die Unterseite sollte die 100-Tage-Linie bei aktuell 239,64 EUR idealerweise im Falle eines Rücksetzers als Support fungieren, um den kurzfristigen Aufwärtstrend nicht zu gefährden. Darunter müsste eine Korrektur in Richtung 229,00 EUR oder 221,40 EUR eingeplant werden. Mittelfristig eintrüben würde sich das Bild erst unterhalb der Unterstützungen bei 211,60 EUR und vor allem 189,40 EUR.