Nächste Unterstützungen:

12.326

12.268

12.056

Nächste Widerstände:

12.488-12.624

12.887-13.039

13.141/13.164

Die kurzfristige technische Ausgangslage ist neutral zu werten. Der Index befindet sich in einer Verschnaufpause an einer wichtigen Ziel- und Widerstandszone, die bis 12.624 Punkte hinaufreicht. Die Stops bestehender Long-Positionen sollten zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Gelänge ein nachhaltiger Anstieg über 12.624 Punkte per Tagesschluss, wäre eine Ausdehnung der mittelfristigen intakten Rally vom Crash-Tief im März in Richtung 12.887-13.039 Punkte oder 13.141/13.164 Punkte vorstellbar. Unterstützt ist der DAX als Nächstes bei 12.326 Punkten und 12.268 Punkten. Darunter wäre ein Rücksetzer in Richtung zunächst 12.056 Punkte oder 11.957 Punkte zu favorisieren.