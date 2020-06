Diese Analyse wurde am 10.06.2020 um 08:08 Uhr erstellt.

Die Aktie des im DAX notierten Konsumgüterherstellers Beiersdorf (WKN: 520000) hatte im vergangenen September nach langjähriger Hausse ein Rekordhoch bei 117,25 EUR markiert. Im Rahmen einer anschließenden dreiwelligen Abwärtskorrektur rutschte sie bis zum März auf ein 4-Jahres-Tief bei 77,62 EUR. Der seither etablierte Erholungstrend ist intakt und führte zuletzt zum Erreichen einer übergeordnet bedeutsamen Widerstandszone. Diese wichtige Hürde resultiert aus der 200-Tage-Linie, der Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch, einer klassischen horizontalen Widerstandszone sowie dem 61,8%-Fibonacci-Retracement. Ein ernsthafter erneuter Test dieser bis 102,95 EUR reichenden Zone ist kurzfristig wahrscheinlich, solange der Support bei 97,14 EUR nicht unterschritten wird. Gelänge ein nachhaltiger Anstieg über 102,95 EUR per Tagesschluss, würde sich das technische Bild deutlich aufhellen. Eine Attacke auf die Widerstandsregion 106,55/108,05 EUR würde auf die Agenda rücken. Darüber würde der übergeordnete Abwärtstrend gebrochen und es entstünde mittelfristiges Potenzial in Richtung 117,25 EUR. Unter 97,14 EUR müsste hingegen zunächst ein Rücksetzer in Richtung 96,16 EUR und 93,36-94,95 EUR eingeplant werden. Die nachhaltige Verletzung der letztgenannten Zone würde eine Eintrübung des technischen Bildes herbeiführen. Unmittelbar bearish würde es unter 90,62 EUR mit potenziellen Zielen bei 88,04 EUR und 77,62/80,60 EUR.