Die Aktie des Softwareriesen Microsoft (WKN: 870747) bewegt sich in allen relevanten Zeitebenen in einem intakten Aufwärtstrend. Nachdem sie im Februar ein Rekordhoch bei 190,70 USD markiert hatte, war sie im Rahmen des Corona-Ausverkaufs bis auf 132,52 USD abgesackt. Dort übernahmen die Bullen im März wieder das Ruder und trieben das Papier erneut nordwärts. Im gestrigen Handel gelang schließlich nach einer bullishen Kurslücke der dynamische Ausbruch über die alte Bestmarke aus dem Februar. Potenzielle nächste Ziele und Hürden auf der Oberseite lassen sich bei 200,00-202,00 USD, 206,52 USD und 212,92 USD ausmachen. Kurzfristig würde jedoch ein Rücksetzer in Richtung 190,70 USD nicht überraschen. Solange diese Marke nicht nachhaltig (insbesondere per Tagesschluss) unterboten wird, bleibt das Chartbild unmittelbar bullish. Darunter wäre eine Korrektur in Richtung 183,70-185,42 USD zu erwarten. Bearishe Kurzfrist-Signale entstünden erst unterhalb der Supportbereiche 182,01 USD und 175,68-178,00 USD.