Der DAX knüpfte gestern an das bearishe Engulfing-Kerzenmuster des Vortages an und dehnte den Rücksetzer vom Rallyhoch bei 12.913 Punkten bis auf ein 4-Tages-Tief bei 12.471 Punkten aus. Nach einem Pullback an eine gebrochene Aufwärtstrendlinie im Stundenchart orientierte sich der Index im späten Handel wieder in Richtung Tagestief und schloss bei 12.530 Punkten.