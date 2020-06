Der marktbreite US-Index S&P 500 hatte am 19. Februar ein Rekordhoch bei 3.394 Punkten markiert. Der anschließende dynamische Abverkauf führte zum Bruch des langfristigen Aufwärtstrends und ließ die Notierung in der Spitze um rund 35 Prozent einbrechen. Ausgehend vom am 23. März verzeichneten 4-Jahres-Tief bei 2.192 Punkten, startete eine Erholungsrally, die den Index in der Spitze um 47 Prozent ansteigen ließ. Nach einem Rallyhoch bei 3.233 Punkten geriet der Kursaufschwung ins Stocken und eine Bearish-Harami-Kerze im Tageschart am 9. Juni signalisierte den Übergang in eine Verschnaufpause. Mit dem gestrigen Kursrutsch trübte sich das kurzfristige Chartbild deutlicher ein. Der Index formte eine bearishe Kurslücke und verletzte mit einer langen bearishen Tageskerze die Aufwärtstrendlinie vom März-Tief sowie die flach verlaufende 200-Tage-Linie. Der mittelfristige Aufwärtstrend bleibt intakt, solange das Tief bei 2.767 Punkten nicht unterschritten wird. Das gestrige Kursgeschehen ist jedoch als Warnsignal aufzufassen und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem ernsthaften Test dieses Trends kommen könnte. Gelänge indes in den kommenden wenigen Handelstagen ein erneuter dynamischer Dreh nach oben am erreichten breiten Supportbereich 2.934-3.000 Punkte, könnte sich der gesehene Abverkauf auch noch als Fehlausbruch und damit Bärenfalle entpuppen. Hierzu würde ein Tagesschluss oberhalb des nächsten Widerstands bei 3.038/3.055 Punkten ein erstes prozyklisches Indiz liefern. Darüber würden potenzielle Hürden bei 3.089 Punkten, 3.116-3.124 Punkten, 3.144 Punkten, 3.178/3.181 Punkten und 3.233 Punkten in den charttechnischen Blick rücken. Ein Tagesschluss oberhalb der letztgenannten Marke ist für eine Bestätigung des mittelfristigen Aufwärtstrends erforderlich und würde nächste potenzielle Ziele bei 3.297-3.328 Punkten und 3.394 Punkten aktivieren.