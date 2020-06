Nächste Unterstützungen:

12.558-12.581

12.326

12.123

Nächste Widerstände:

12.887-13.039

13.141/13.164

13.501

Der Index verbleibt fest in der Hand der Bullen. Volumen und Marktbreite gestalten sich klar positiv und stützen weiterhin die im März bei 8.256 Punkten gestartete Rally. Die Sentimentdaten sowie die überkaufte markttechnische Situation mahnen jedoch zur Vorsicht, da hiernach jederzeit mit einem kurzfristigen Rücksetzer zu rechnen ist. Die Stops bestehender Long-Positionen sollten zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Nächste Kursziele und potenzielle Hürden lassen sich bei 12.887-13.039 Punkten und 13.141/13.164 Punkten ausmachen. Darüber wäre der Weg weitgehend frei in Richtung 13.501 Punkte und anschließend 13.795 Punkte (Rekordhoch vom Februar). Mit Blick auf die Unterseite liegen nächste Unterstützungen bei 12.558-12.581 Punkten und 12.326 Punkten. Darunter wäre ein deutlicher Rücksetzer in Richtung 12.123 Punkte (200-Tage-Linie) und 12.056 Punkte einzuplanen.