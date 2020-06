Die Bayer-Aktie (WKN: BAY001) befindet sich ausgehend von einem im Jahr 2015 bei 146,45 EUR verzeichneten Rekordhoch in einem langfristigen Abwärtstrend. Im Rahmen des letzten Abschwungs vom Februar-Hoch bei 78,34 EUR rutschte das Papier bis auf ein im März gesehenes 9-Jahres-Tief bei 44,85 EUR ab. Seither konnte es einen Erholungstrend etablieren, der weiterhin intakt ist. Zuletzt gelang dabei mit der laufenden zweiten Welle die Überwindung des 61,8%-Fibonacci-Retracements und der 200-Tage-Linie. Potenzielle nächste Ziele und Hürden lauten 69,82/70,44 EUR, 71,50 EUR und 73,23-74,81 EUR. Darüber würde bereits wieder das Hoch bei 78,34 EUR in den charttechnischen Fokus rücken. Zu einer leichten Eintrübung des kurzfristigen Bildes käme es nun, falls der aktuelle Support bei 65,55-65,83 EUR unterschritten würde. In diesem Fall müsste ein Rücksetzer in Richtung 62,66-63,25 EUR oder 60,72-60,89 EUR eingeplant werden. Bearishe Signale entstünden erst unterhalb der Aufwärtstrendlinie bei aktuell 59,84 EUR sowie unterhalb des Reaktionstiefs bei 55,37 EUR.