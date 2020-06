Die Aktie des Elektroautobauers Tesla (WKN: A1CX3T) befindet sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Im Rahmen des Corona-Crashs hatte das Papier eine Korrektur vollzogen, die die Notierung vom im Februar markierten Rekordhoch bei 968,99 USD bis auf ein Tief bei 350,51 USD absacken ließ. Ausgehend von der dort befindlichen 200-Tage-Linie, orientierte sich der Wert wieder nordwärts. Am vergangenen Mittwoch übersprang er schließlich die Hürde des Allzeithochs. Dieser Ausbruch erwies sich jedoch als nicht nachhaltig und damit als Bullenfalle. Am Freitag rutschte das Papier wieder unter die alte Bestmarke zurück und schloss auch unterhalb der Aufwärtslücke vom Mittwoch. Das kurzfristige Chartbild hat sich hierdurch eingetrübt. Die Abwärtskorrektur könnte sich zunächst in Richtung 867,72-886,52 USD ausdehnen. Darunter (Tagesschlusskursbasis) würden potenzielle Haltebereiche bei 835,00 USD und 768,88-785,00 USD in den Fokus rücken. Erst unterhalb der letztgenannten Zone würde der mittelfristige Aufwärtstrend in seinem Bestand gefährdet. Mit Blick auf die Oberseite bedarf es nun eines Tagesschlusses über der neuen Bestmarke bei 1.027,48 USD, um ein bullishes Anschlusssignal zu generieren. Im Erfolgsfall würden die Fibonacci-Extensionen bei 1.137,22 USD und 1.205,25 USD als potenzielle Kursziele aktiviert.