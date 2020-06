Diese Analyse wurde am 15.06.2020 um 08:12 Uhr erstellt.

Der DAX eröffnete am Freitag schwach und dehnte seine laufende Abwärtskorrektur des mittelfristigen Aufwärtstrends aus bis auf ein in der ersten Handelsstunde notiertes Tief bei 11.829 Punkten. Nach einer mehrstündigen Erholung auf ein Tageshoch bei 12.173 Punkten meldeten sich die Bären zurück und der Index näherte sich bis zum späten Handel wieder dem Tagestief an.