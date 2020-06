Die Aktie des US-Spieleentwicklers Activision Blizzard (WKN: A0Q4K4) hatte oberhalb des im Februar 2019 bei 39,85 USD verzeichneten Tiefs eine langfristige Bodenbildung vollzogen und befindet sich hiervon ausgehend in einem intakten Aufwärtstrend. Nach dem Erreichen eines 2-Jahres-Hochs bei 75,97 USD am 11. Mai ging der Wert in den Korrekturmodus über. Dabei konnte er sich über der steigenden 50-Tage-Linie behaupten, die als Gradmesser für den mittelfristigen Trend gilt. Bullishe Anschlusssignale entstünden mit einem Anstieg über die nächsten Hürden bei 74,35 USD und 75,97/76,96 USD per Tagesschluss. Darüber befinden sich potenzielle Ziele und Widerstände bei 78,52 USD, 79,55 USD, 80,25 USD, 82,20 USD und 84,68 USD (Rekordhoch aus dem Oktober 2018). Nächster Support lässt sich bei 70,05/70,25 USD ausmachen. Ein Tagesschluss darunter würde für eine Ausdehnung der laufenden Seitwärtskorrektur sprechen. Ein Rutsch unter 66,24-67,40 USD würde einen deutlicheren Rücksetzer in Richtung 62,34/63,24 USD oder 59,88/60,24 USD wahrscheinlich machen.