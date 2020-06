Die Aktie des Essenslieferanten Delivery Hero SE (WKN: A2E4K4) weist einen intakten mittel- und langfristigen Aufwärtstrend auf. Am 7. Mai gelang ihr der Ausbruch über den wichtigen Widerstand bei 81,82 EUR. Bis auf ein Rekordhoch bei 91,98 EUR konnte das Papier ansteigen, bevor ein Dark-Cloud-Cover im Kerzenchart eine Abwärtskorrektur einläutete. Dabei fungierte der ehemalige Widerstand knapp oberhalb der 81-EUR-Marke wiederholt als wirksame Unterstützung. Im gestrigen Handel konnte sich der Wert bei steigendem Handelsvolumen deutlicher von dem Support absetzen und ein 2-Wochen-Hoch markieren. Bullishe Anschlusssignale entstünden mit einem Break über die beiden nächsten Hürden bei 88,38 EUR und 91,98 EUR per Tagesschluss. Potenzielle noch offene Kursziele lauten 93,63 EUR, 94,94-96,14 EUR sowie 101,05 EUR. Ein klares Warnsignal für eine mögliche deutliche Ausdehnung der Abwärtskorrektur vom Rekordhoch wäre in einem Rutsch unter 81,00/81,62 EUR (Tagesschlusskursbasis) zu sehen. In diesem Fall entstünden zunächst Abwärtsrisiken in Richtung 71,66-75,00 EUR. Weitere mögliche Auffangbereiche lassen sich darunter bei 67,96 EUR und derzeit 62,18 EUR (steigende 200-Tage-Linie) ausmachen.