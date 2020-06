Nächste Unterstützungen:

12.288

12.132/12.153

11.968

Nächste Widerstände:

12.434-12.471

12.603/12.608

12.764

Der Erholungstrend vom am Montag verzeichneten Tief bei 11.598 Punkten bleibt intakt. Um ein bedeutenderes Signal für ein mögliches Ende der bei 12.913 Punkten gestarteten Abwärtskorrektur zu erhalten, bedarf es jedoch weiterhin eines nachhaltigen Anstiegs über die aktuelle Widerstandszone bei 12.434-12.471 Punkten, idealerweise per Tagesschluss. Im Erfolgsfall würden nächste Ziele und Hürden bei 12.603/12.608 Punkten, 12.764 Punkten und 12.865/12.913 Punkten in den charttechnischen Fokus rücken. Unterstützt ist der Index heute als Nächstes bei 12.288 Punkten und 12.132/12.153 Punkten. Darunter wäre ein deutlicherer Rücksetzer in Richtung 11.968 Punkte oder 11.873 Punkte einzuplanen. Unmittelbar bearish würde es erst wieder unter 11.759 Punkten.