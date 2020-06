Die Aktie des US-Technologiekonzerns NVIDIA (WKN: 918422) weist in allen relevanten Zeitebenen einen intakten Aufwärtstrend auf. Der im März im Dunstkreis der steigenden 200-Tage-Linie bei 180,68 USD gestartete mittelfristige Kursschub beförderte den Wert nachhaltig auf neue Allzeithochs. Zuletzt schwächte sich das Momentum jedoch ab. Die Notierung traf im Bereich einer steigenden Eindämmungslinie entlang vergangener Hochpunkte auf Widerstand. Auf der Unterseite konnte die 20-Tage-Linie in den vergangenen Tagen Rücksetzer wiederholt auffangen. Damit sich der Aufwärtstrend unmittelbar fortsetzen kann, bedarf es eines zeitnahen Anstiegs über die aktuelle Hürde bei 380,00/382,00 USD per Tagesschluss. Allerdings lässt sich bereits bei 396,77/400,15 USD der nächste bedeutende Fibonacci-Zielbereich ausmachen, so dass das Aufwärtspotenzial zunächst begrenzt erscheint. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Zone würde sich signifikanteres Potenzial in Richtung 452/461 USD eröffnen. Mit Blick auf die Unterseite würde ein Tagesschluss unter aktuell 356,27 USD (20-Tage-Linie) oder ein Rutsch unter 346,32 USD auf eine anstehende deutlichere Abwärtskorrektur hinweisen. In diesem Fall würden die Bereiche 316-327 USD und 292,76 USD als potenzielle Korrekturziele in den charttechnischen Fokus rücken.