Die Aktie des Medizin- und Sicherheitstechnikkonzerns Drägerwerk (WKN: 555063) hatte im Juni 2017 bei 107,00 EUR ein 2-Jahres-Hoch erreicht und hiervon ausgehend einen langfristigen Abwärtstrend etabliert. Das Papier markierte dabei im August vergangenen Jahres ein 9-Jahres-Tief bei 38,32 EUR und konnte oberhalb dieses zyklischen Tiefs eine übergeordnete Bodenbildung initiieren. Mit dem nachhaltigen Ausbruch über die Widerstandszone bei 58,70-59,40 EUR im März wurde diese Trendwende komplettiert. In der Spitze haussierte die Notierung kurzzeitig bis auf ein 5-Jahres-Hoch bei 108,50 EUR, fiel dann jedoch wieder unter das zyklische Hoch aus dem Jahr 2017 zurück und startete eine Korrekturphase. Nach dem Erreichen einer wichtigen Supportzone läutete eine Bullish-Engulfing-Kerze im Tageschart am 12. Juni eine dynamische Erholungsrally ein, die zum Bruch des korrektiven Abwärtstrends und einer Aufhellung des kurz- bis mittelfristigen Chartbildes führte. Seit zwei Handelstagen konsolidiert der Wert oberhalb des 38,2%-Fibonacci-Retracements dieser Rally. Bullishe Anschlusssignale entstünden nun mit Tagesschlusskursen über der 50-Tage-Linie bei aktuell 74,13 EUR sowie über dem Verlaufshoch bei 76,10 EUR. Potenzielle nächste Kursziele lauten 80,20 EUR und 82,70-83,80 EUR. Mit einem nachhaltigen Anstieg über die Widerstandszone 88,00/91,00 EUR würde perspektivisch sogar das Jahreshoch bei 108,50 EUR erneut in den charttechnischen Fokus rücken. Mit Blick auf die Unterseite fungiert der Bereich 69,70-70,98 EUR als nächster Support. Solange kein Tagesschluss darunter erfolgt, bleiben die Bullen kurzfristig in einer guten Position für eine zeitnahe Ausdehnung des jüngsten Aufschwungs. Darunter wäre hingegen ein erneuter Rücksetzer mit möglichen Zielen bei 67,82 EUR, 65,86 EUR und eventuell 62,23-63,43 EUR einzuplanen. Unmittelbar bearish würde es erst unter 58,35/60,07 EUR mit potenziellem Ziel 47,94/49,34 EUR.