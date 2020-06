Nächste Unterstützungen:

12.319

12.190

12.132/12.153

Nächste Widerstände:

12.447

12.471/12.484

12.603/12.608

Er formte einen Inside Day und befindet sich mittlerweile den vierten Tag in einer Seitwärtskonsolidierung oberhalb der am Dienstag übersprungenen 200-Tage-Linie (aktuell 12.152) und unterhalb der Kurslücke vom 11. Juni (12.471). Das kurzfristige Chartbild gestaltet sich neutral bei hoher Unsicherheit. Erst mit einem nachhaltigen Ausbruch aus der aktuellen Handelsspanne per Tagesschluss entstünde ein Indiz für die Richtung des nächsten bedeutenden Bewegungsimpulses. Nächste Widerstände lauten 12.447 Punkte und 12.471/12.484 Punkte. Darüber wären die Bullen im Vorteil mit nächsten potenziellen Zielen und Hürden bei 12.603/12.608 Punkten und 12.764 Punkten. Unterstützt ist der Index heute als Nächstes bei 12.319 Punkten, 12.190 Punkten und 12.132/12.153 Punkten. Darunter würde aus der laufenden Konsolidierung eine Abwärtskorrektur mit nächstem Ziel bei 11.968-12.000 Punkten. Weitere Unterstützungen befinden sich bei 11.873 Punkten, 11.759 Punkten und 11.573/11.598 Punkten. Die mehrmonatige Aufwärtstrendlinie vom Crash-Tief im März notiert derzeit bei 11.498 Punkten.