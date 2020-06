Diese Analyse wurde am 23.06.2020 um 08:11 Uhr erstellt.

Die Aktie von Thyssenkrupp (WKN: 750000) hatte unterhalb des Mehrjahreshochs vom Juli 2017 bei 27,07 EUR eine langfristige Topbildung vollzogen und befindet sich seither in einem intakten übergeordneten Abwärtstrend. Ausgehend vom im März markierten Rekordtief bei 3,28 EUR, initiierte das Papier eine Erholungsrally, die weiterhin intakt ist. Nach dem Erreichen eines 3-Monats-Hochs bei 7,94 EUR startete eine durch eine Bearish-Engulfing-Tageskerze eingeleitete Abwärtskorrektur. Mit der gestrigen Kursschwäche steigt die Wahrscheinlichkeit für eine zweite Abwärtswelle deutlich an. Bestätigt würde dieses Szenario mit einem Tagesschluss unterhalb der aktuellen Supportzone 6,37/6,42 EUR. Potenzielle nächste Abwärtsziele lauten dann 5,88/5,95 EUR, 5,68 EUR und 5,48 EUR. Darunter würde sich das mittelfristige technische Bild eintrüben mit möglichem nächstem Ziel bei 4,42/4,71 EUR. Prozyklische Signale für eine Beendigung der laufenden Korrekturphase entstünden mit einem dynamischen Anstieg über die beiden nächsten Hürden bei 6,89 EUR und vor allem 7,25 EUR. Im Erfolgsfall würde eine Ausdehnung des mehrmonatigen Aufwärtstrends in Richtung 7,94 EUR und 8,55-9,25 EUR indiziert. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Zone würde sich das bearishe langfristige Bild leicht aufhellen.