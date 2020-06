Die Aktie des Börsenbetreibers Deutsche Börse (WKN: 581005) hatte nach dem Erreichen eines Rekordhochs im Februar bei 158,90 EUR eine dynamische Korrekturphase bis auf ein im März markiertes 3-Jahres-Tief bei 92,92 EUR durchlaufen. Seither befinden sich die Bullen wieder am Ruder. Der Wert überwand alle relevanten gleitendenden Durchschnittslinien und konsolidierte zuletzt mit einem Inside Day an der alten Bestmarke vom März. Der gestrige Ausbruch auf ein neues Allzeithoch bestätigte schließlich den Aufwärtstrend in allen Zeitebenen. Potenzielle nächste Kursziele lauten 163,65 EUR, 168,00 EUR und 172,00-176,85 EUR. Unterstützt ist der Anteilsschein aktuell bei 158,90/159,50 EUR und 154,40-156,60 EUR. Ein Tagesschluss darunter würde ein deutliches Warnsignal für einen ausgedehnten Rücksetzer in Richtung 149,75 EUR oder 145,20 EUR senden. Zu einer Eintrübung des übergeordneten Chartbildes käme es indes erst mit einer nachhaltigen Unterschreitung der steigenden 200-Tage-Linie bei derzeit 141,17 EUR.