Nächste Unterstützungen:

12.447-12.484

12.399

12.315

Nächste Widerstände:

12.616

12.659/12.660

12.717

Der erfolgte Ausbruch aus der kurzfristigen Range sowie der Tagesschluss oberhalb der Kurslücke vom 11. Juni sind klar bullish zu werten. Vom Ausmaß her ist der Ausbruch allerdings nach dem erfolgten Pullback noch nicht nachhaltig, so dass ein Fehlausbruch noch nicht verlässlich ausgeschlossen werden kann. Eine bullishe Bestätigung entstünde heute mit einem Stundenschluss über dem Hoch bei 12.616 Punkten. Darüber befinden sich potenzielle nächste Kursziele und Hürden bei 12.659/12.660 Punkten, 12.717 Punkten und 12.764-12.800 Punkten. Mit Blick auf den Tageschart richtet sich der Fokus auf das am 8. Juni verzeichnete Rallyhoch bei 12.913 Punkten. Auf der Unterseite verfügt der Index heute über einen aktuell im Test befindlichen Support bei 12.447-12.484 Punkten. Darunter wäre ein ausgedehnter Rücksetzer in Richtung 12.399 Punkte oder 12.315 Punkte (100-Stunden-Linie) einzuplanen. Kurzfristig kritisch für die Bullen wäre nun ein Stundenschluss unter 12.263 Punkten oder ein Intraday-Rutsch unter die Supportzone bei 12.133-12.205 Punkten.