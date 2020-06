Der TecDAX hatte im Rahmen des langfristigen Aufwärtstrends im Februar ein 19-Jahres-Hoch bei 3.303 Punkten markiert. Im Anschluss schickte ein dynamischer Abverkauf den Technologieindex hinunter bis auf ein 3-Jahres-Tief bei 2.128 Punkten, womit der langfristige Aufwärtstrend gebrochen wurde. Dem Kurseinbruch von rund 36 Prozent folgte eine Rally, die die Notierung in der Spitze nahezu zurück bis an das Februar-Hoch ansteigen ließ. Aktuell befindet sich der Index im Korrekturmodus ausgehend vom am 4. Juni gesehenen Verlaufshoch bei 3.267 Punkten. Die laufende zweite Abwärtswelle schickte den Kurs hinab an ein bedeutendes und als kurz- bis mittelfristig kritisch anzusehendes Unterstützungscluster, welches sich bis 2.894 Punkte erstreckt. Dort kam es gestern zur Ausbildung einer Spinning-Top-Kerze im Tageschart, die ein kurzfristiges Patt zwischen Bullen und Bären signalisiert. Zur Vermeidung einer Eintrübung des Chartbildes sollten sich die Bullen nun zurückmelden und die Notierung dynamisch und auf Tagesschlusskursbasis zurück über die nun als Widerstand fungierende Zone bei 3.000-3.017 Punkten schicken. Bullishe Anschlusssignale im Rahmen des Aufwärtstrends vom März-Tief entstünden oberhalb der korrektiven Abwärtstrendlinie bei derzeit 3.198 Punkten sowie über dem Reaktionshoch bei 3.221 Punkten. In diesem Fall würde sich der Fokus erneut auf die langfristig wichtige Hürde bei 3.267/3.303 Punkten richten. Ein Tagesschluss unter 2.894 Punkten würde hingegen die Wahrscheinlichkeit für eine deutliche Ausdehnung und Dynamisierung des laufenden Kursrücksetzers signifikant steigen lassen. Potenzielle nächste Kurzfrist-Ziele lauten dann 2.832 Punkte und 2.762/2.770 Punkte. Darunter befinden sich mögliche Haltezonen bei 2.663-2.698 Punkten und 2.563-2.605 Punkten.