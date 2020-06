Diese Analyse wurde am 29.06.2020 um 07:26 Uhr erstellt.

Die Aktie von JP Morgan Chase (WKN: 850628) hatte im vergangenen Dezember ein Rekordhoch bei 141,10 USD markiert. Seither hat sich die technische Großwetterlage beim Anteilsschein der US-Großbank deutlich eingetrübt. Im Rahmen des vom Februar-Zwischenhoch gestarteten Corona-Ausverkaufs war der Kurs bis auf ein im März gesehenes 4-Jahres-Tief bei 76,91 USD eingebrochen. Die nachfolgende Erholungsrally traf am 61,8%-Fibonacci-Retracement und an der 200-Tage-Linie auf Widerstand. Seither dominieren die Bären wieder das Kursgeschehen. Das Papier rutschte erneut unter alle relevanten gleitenden Durchschnittslinien und schloss am Freitag auf einem 5-Wochen-Tief. Der charttechnische Fokus richtet sich nun vor allem auf die Erholungstrendlinie vom März-Tief bei aktuell 86,76 USD. Sie bildet gemeinsam mit einigen Fibonacci-Marken sowie einer Kurslücke einen potenziellen Ziel- und Unterstützungsbereich bei 85,78-87,28 USD. Zwischenziele lauten 91,75 USD, 90,36 USD und 88,72 USD. Prozyklische bearishe Anschlusssignale im mittelfristigen Zeitfenster entstünden mit einem Tagesschluss unter 85,78 USD sowie unterhalb des Reaktionstiefs bei 82,40 USD. Potenzielle nächste Ziele befinden sich dann bei 76,91 USD, 73,48 USD und 67,64-70,55 USD. Mit Blick auf die Oberseite lassen sich nächste Hürden bei 95,71/95,87 USD, 98,21 USD und 100,00-101,90 USD ausmachen. Erst oberhalb der letztgenannten Zone würde sich das kurzfristige Bild leicht aufhellen. Unmittelbar bullishe Signale entstünden mit einem Anstieg über die beiden Widerstände bei 105,68/105,85 USD und 115,00-116,58 USD.