Die Boeing-Aktie (WKN: 850471) hatte im Juni 2019 ein Rekordhoch bei 446,01 USD markiert und mit dem Rutsch unter den Support bei 292,47 USD im Februar dieses Jahres eine langfristige Top-Bildung komplettiert. Der anschließende Kurseinbruch endete im März auf einem 7-Jahres-Tief bei 89,00 USD. Seither konnte der Wert einen Erholungstrend etablieren, der weiterhin intakt ist. Zuletzt ging er unterhalb des Erholungshochs bei 234,20 USD in den Korrekturmodus über. Mit dem gestrigen von hohem Volumen begleiteten Kurssprung über die korrektive Abwärtstrendlinie meldeten sich die Bullen zurück. Solange die Kurslücke bei 173,85 USD nicht per Tagesschluss oder der Horizontalsupport bei 166,01/167,60 USD intraday unterschritten wird, richtet sich der charttechnische Fokus nun auf die Hürden bei 208,30 USD und 234,20 USD als mögliche Kursziele. Darüber wäre eine Ausdehnung der Rally in Richtung 250 USD oder 268/272 USD vorstellbar. Unterhalb von 166,01 USD wäre hingegen zunächst eine zweite Abwärtswelle in Richtung 156,70 USD und eventuell 138/140 USD einzuplanen.