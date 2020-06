Nächste Unterstützungen:

12.194

12.092

12.045

Nächste Widerstände:

12.347-12.364

12.430/12.435

12.453-12.484

Der Index verbleibt innerhalb einer mittlerweile zwei Wochen andauernden volatilen Seitwärtspendelbewegung im Dunstkreis der flach verlaufenden 200-Tage-Linie, die im gestrigen Handel erneut per Tagesschluss überquert werden konnte. Mit Blick auf den Stundenchart eröffnet sich die Chance auf eine Ausdehnung der am Donnerstag bei 11.957 Punkten gestarteten Erholungsbewegung. Hierzu müsste die kurzfristig relevante Widerstandszone bei 12.347-12.364 Punkten per Stundenschluss geknackt werden, wo sich das Hoch vom Freitag sowie das 61,8%-Fibonacci-Retracement der Abwärtswelle vom Rallyhoch bei 12.616 Punkten befinden. Im Erfolgsfall würden unmittelbare Kursavancen in Richtung 12.430/12.435 Punkte und 12.453-12.484 Punkte möglich. Darüber wäre ein erneuter Test der oberen Range-Begrenzung bei 12.616 Punkten zu erwarten. Unterstützt ist der Index heute als Nächstes bei 12.194 Punkten. Ein signifikanter Rutsch darunter wäre bereits als kurzfristiges Warnsignal für die Bullen aufzufassen mit möglichen Zielen bei 12.092 Punkten, 12.045 Punkten und 11.957/11.968 Punkten.