Die Aktie des Medizin- und Sicherheitstechnikkonzerns Drägerwerk (WKN: 555063) hatte im Juni 2017 bei 107,00 EUR ein 2-Jahres-Hoch erreicht und hiervon ausgehend einen langfristigen Abwärtstrend etabliert. Das Papier markierte dabei im August vergangenen Jahres ein 9-Jahres-Tief bei 38,32 EUR und startete dort einen Erholungstrend. Das Kursgeschehen oberhalb dieses zyklischen Tiefs kann als Versuch einer bedeutenden Bodenbildung gewertet werden. Zuletzt hatte die Notierung die Unterstützungen der 200-Tage-Linie und einer fallenden mittelfristigen Unterstützungslinie einem erfolgreichen Test unterzogen. Am Freitag zog der Wert begleitet von sehr hohem Handelsvolumen deutlich an und versucht sich nun an der Überwindung der Widerstandszone bei 58,70-59,40 EUR. Ein nachhaltiger Anstieg darüber, insbesondere per Wochenschluss, würde das Szenario einer bullishen Trendwende bestätigen. Mögliche nächste Ziele lauten im Erfolgsfall 64,56 EUR, 67,20 EUR und 72,66/73,00 EUR. Auf der Unterseite sind nun die Supports bei 54,65/55,20 EUR und 51,01 EUR kurzfristig relevant. Darunter würde die Aussicht auf einen Ausbruch auf der Oberseite deutlich schwinden. Unmittelbar bearish wäre ein nachhaltiger Rutsch unter das Tief bei 47,94 EUR zu werten. In diesem Fall müssten fortgesetzte Abgaben in Richtung 44,70 EUR, 40,18 EUR und 38,32 EUR eingeplant werden. Das Unternehmen wird am Donnerstag vor Börsenstart die Jahreszahlen präsentieren.