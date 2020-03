Der deutsche Aktienmarkt setzte seine Talfahrt zum Wochenausklang unvermindert fort. Die Anleger trennten sich aufgrund der Sorgen vor einer Ausbreitung des Coronavirus scharenweise von ihren Anteilsscheinen. Der DAX brach begleitet von einem extrem hohen Handelsvolumen um 3,85 Prozent auf 11.890 Punkte ein und markierte ein 6-Monats-Tief. Auf Wochensicht musste der deutsche Leitindex ein sattes Minus von 12,44 Prozent hinnehmen. MDAX und TecDAX verbuchten am Berichtstag Abschläge von 3,16 und 3,17 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es fünf Gewinner und 93 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug nahezu 100 Prozent. Das Gesamtvolumen im DAX betrug 274,6 Millionen Aktien (Vortag: 191,2) im Wert von 11,79 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 4,99). Alle Sektorenindizes endeten im Minus. Am schwächsten tendierten Chemiewerte, Versicherungen und Transporttitel. Kein einziger DAX-Wert schaffte den Sprung in den positiven Bereich. Linde büßte als Schlusslicht ohne Nachrichten 6,14 Prozent ein. Munich Re verlor nach der Vorlage von Geschäftszahlen 5,68 Prozent. BASF und Volkswagen notierten ebenfalls nach Zahlen 4,94 und 0,16 Prozent schwächer.

An der Wall Street verbuchte der Dow zur Schlussglocke ein Minus von 1,38 Prozent auf 25.409 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 konnte nach einer schwachen Eröffnung an der 200-Tage-Linie nach oben drehen und 0,29 Prozent fester bei 8.462 Zählern schließen. 75 Prozent der Werte an der NYSE mussten Verluste hinnehmen. Das Abwärtsvolumen lag bei 65 Prozent. Es gab acht neue 52-Wochen-Hochs und 938 neue Tiefs. Einzige Sektoren im Plus waren Technologie und Kommunikationsdienstleister. Am schwächsten tendierten Finanzwerte und Immobilienaktien.

Am Devisenmarkt zeigte der US-Dollar weiter Schwäche. Der Dollar-Index verlor bis zum Ende des New Yorker Handels 0,26 Prozent auf ein 3-Wochen-Tief bei 98,12 Punkten. Am stärksten gesucht unter den Hauptwährungen war der als sicherer Hafen geltende Yen. Ebenfalls fest präsentierte sich der Euro. EUR/USD stieg um 0,24 Prozent auf 1,1025 USD. Der Austral-Dollar wertete derweil gegenüber allen anderen wichtigen Währungen ab.

Der S&P GSCI Rohstoffindex für 24 Spotpreise fiel um 2,57 Prozent auf ein 3-Jahres-Tief bei 358,44 Punkten. Der Preis für Brent-Öl stürzte um 3,98 Prozent auf 49,67 USD ab. US-Erdgas notierte 3,88 Prozent tiefer bei 1,68 USD. Comex-Kupfer verlor 0,99 Prozent auf 2,55 USD. Gold brach um 4,61 Prozent auf 1.567 USD (1.432 EUR) ein. Marktbeobachter verwiesen zur Begründung auf Zwangsverkäufe, um anderweitige Verluste auszugleichen. Silber, Platin und Palladium verbuchten Abgaben zwischen 4,51 und 8,14 Prozent.

Am Rentenmarkt sackte die Umlaufrendite um neun Basispunkte auf minus 0,59 Prozent ab. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel um sechs Basispunkte auf ein 5-Monats-Tief bei minus 0,61 Prozent. Der Euro-Bund-Future haussierte um 0,53 Prozent auf 177,48 Punkte. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes stürzte um 17 Basispunkte auf ein Rekordtief bei 1,13 Prozent ab.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh bei sehr starken Schwankungen fester. Der MSCI Asia Pacific Index notierte zuletzt nach acht Minustagen in Folge 1,04 Prozent höher bei 157,22 Punkten. Stützend wirkte die Erwartung einer Lockerung der Geldpolitik seitens der Bank of Japan, nachdem Gouverneur Haruhiko Kuroda in einem Notfall-Statement versichert hat, dass die Notenbank ausreichend Liquidität zur Verfügung stellen und erforderlichenfalls Wertpapiere kaufen werde. Sowohl der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China als auch der entsprechende Caixin-China-PMI stürzten derweil im Februar auf ein Rekordtief und damit deutlicher als von Experten erwartet ab.

Heute stehen von der Makroseite die Markit-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe in der Eurozone sowie der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA im Fokus. Geschäftszahlen gibt es unter anderem von Rheinmetall, QSC und Isra Vision.