Nächste Unterstützungen:

11.724

11.552

11.266

Nächste Widerstände:

12.009

12.104-12.212

12.640

Die primäre Aufwärtstrendlinie vom Tief im Dezember 2018 wurde gebrochen. Zu einem Bruch des Aufwärtstrends selbst käme es indes erst mit der Verletzung des Tiefs vom August 2019 bei 11.266 Punkten. Es bleibt abzuwarten, ob sich der Bruch der Trendlinie in den kommenden Handelstagen als nachhaltig entpuppt. Das am Freitag gesehene extrem hohe Handelsvolumen sowie die auf Basis des Tagescharts geformte long-legged Doji-Kerze signalisieren eine mögliche kurzfristige Erschöpfung des Verkaufsdrucks. Auch die Sentimentdaten indizieren Erholungschancen. Ferner hat der RSI-Indikator das überverkaufteste Niveau seit dem Sommer 2015 erreicht. Solange kein Tagesschluss unter 11.724 Punkten erfolgt, sind daher die Aussichten auf eine kurzfristige Erholungsbewegung in Richtung 12.104-12.212 Punkte gut. Zwischengeschaltet fungiert das Hoch vom Freitag bei 12.009 Punkten als relevante Hürde. Gelänge ein nachhaltiger Anstieg über 12.212 Punkte per Tagesschluss, entstünde deutlicheres Aufwärtspotenzial in Richtung der 200-Tage-Linie bei aktuell 12.640 Punkten. Ein signifikanter Rutsch unter 11.724 Punkte würde das Erholungsszenario negieren und eine unmittelbare Fortsetzung des kurzfristigen Abwärtstrends in Richtung 11.552 Punkte und eventuell 11.266 Punkte nahelegen, bevor das Thema Erholung wieder auf die Agenda rücken würde.