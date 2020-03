Die Aktie des Technologieriesen Apple (WKN: 865985) bewegt sich ausgehend von einem im Jahr 2009 markierten zyklischen Tief bei 11,17 USD in einem intakten Aufwärtstrend. Am 29. Januar dieses Jahres markierte sie ein Rekordhoch bei 327,85 USD und formte darunter eine bearishe Doji-Kerze im Tageschart. Mit Blick auf die dort befindliche Ziel- und Widerstandszone und die extrem überkaufte markttechnische Situation war eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine ausgeprägte Korrekturphase zu unterstellen. Der Rutsch unter das Reaktionstief bei 302,22 USD am 24. Februar bestätigte dieses Szenario. Bis auf den Unterstützungsbereich bei rund 256 USD brach die Notierung ein, bevor sich die Bullen zurückmeldeten. Ausgehend von dem dort am Freitag verzeichneten 12-Wochen-Tief, haussierte der Wert bis auf gestern notierte 301,44 USD. Mit diesem Anstieg um rund 18 Prozent innerhalb von zwei Tagen wurde die kurzfristig überverkaufte Situation abgebaut und eine wichtige Widerstandszone bei 300,54-310,50 USD erreicht. Eine weitere unmittelbare Ausdehnung der Rally an die obere Begrenzung der Kurslücke vom 24. Februar bei 310,50 USD erscheint möglich. Das unmittelbar ableitbare Erholungspotenzial wäre damit abgearbeitet. Erst mit einem Tagesschluss darüber würde sich das kurzfristige Bild signifikant aufhellen mit möglichen nächsten Zielen bei 327,85 USD und 347,29 USD. Scheitert die Aktie in den kommenden Handelstagen an der aktuellen Hürde, bleibt eine anschließende Fortsetzung der Korrekturphase und ein erneuter Test des Tiefs bei 256,37 USD auf der Agenda. Unterhalb von 256,29/256,37 USD würden die 200-Tage-Linie bei aktuell 242,37 USD sowie die langfristig bedeutende horizontale Unterstützungszone bei 230,44-237,26 USD als nächste potenzielle Ziele aktiviert.