Der deutsche Aktienmarkt bot zum Wochenstart nach einem schwankungsreichen Handel ein uneinheitliches Bild. Der DAX schloss 0,27 Prozent im Minus bei 11.858 Punkten. Für den MDAX der mittelgroßen Werte ging es um 0,07 Prozent abwärts auf 25.348 Punkte. Der TecDAX notierte hingegen 0,31 Prozent fester bei 2.858 Zählern. In den drei Indizes gab es 51 Gewinner und 46 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 73 Prozent. Das Gesamtvolumen im DAX betrug 207,2 Millionen Aktien (Vortag: 274,6) im Wert von 8,17 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 5,86). Gesucht waren vor allem defensive Werte, während zyklische Titel mehrheitlich nachgaben. Stärkste Sektoren waren Versorger, Immobilien und Pharma & Healthcare. Am schwächsten präsentierten sich die Sektoren Banken und Transport. RWE sprang an der DAX-Spitze ohne Nachrichten um 3,72 Prozent nach oben. Beiersdorf und Merck kletterten dahinter um 2,08 und 1,97 Prozent. Lufthansa verlor als Schlusslicht im Leitindex 6,50 Prozent. MTU und Deutsche Bank büßten 5,12 und 3,95 Prozent ein. Im MDAX haussierte Teamviewer um 11,01 Prozent. Das Unternehmen gilt als Profiteur der Coronavirus-Epidemie.

An der Wall Street zeigten die Indizes eine kräftige Erholungsrally. Als Kurstreiber wirkte die Hoffnung auf Hilfen der Staaten und Notenbanken bei der Bekämpfung der Coronavirus-Krise. Der Dow schloss 5,09 Prozent fester bei 26.703 Punkten. Der Nasdaq 100 haussierte um 4,91 Prozent auf 8.878 Zähler. 81 Prozent der Werte an der NYSE endeten im Plus. Das Aufwärtsvolumen lag bei 79 Prozent. 16 neuen 52-Wochen-Hochs standen 175 neue Tiefs gegenüber. Alle Sektoren konnten deutliche Zugewinne verbuchen. Am kräftigsten aufwärts ging es mit den als defensiv geltenden Versorgern. Apple sprang an der Dow-Spitze gestützt von einem positiven Analystenkommentar um 9,31 Prozent nach oben.

Am Devisenmarkt fiel der Dollar-Index bis zum Ende des New Yorker Handels um 0,54 Prozent auf 97,59 Punkte. Der Euro wertete nach robusten Konjunkturdaten aus der Eurozone gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD haussierte um 0,97 Prozent auf ein 7-Wochen-Hoch bei 1,1132 USD und überquerte damit die 200-Tage-Linie.

Der S&P GSCI Rohstoffindex stieg um 2,90 Prozent auf 368,82 Punkte. Brent-Öl verteuerte sich mit der Spekulation auf Produktionskürzungen seitens der OPEC und Russland um 5,98 Prozent auf 52,64 USD. Der Preis für US-Erdgas legte um 4,28 Prozent auf 1,76 USD zu. Comex-Kupfer zog um 2,85 Prozent auf 2,62 USD an. Gold erholte sich um 1,38 Prozent auf 1.588 USD (1.427 EUR). Silber verbesserte sich um 1,42 Prozent auf 16,69 USD.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite um drei Basispunkte auf minus 0,62 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel um einen Basispunkt auf ein 6-Monats-Tief bei minus 0,62 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss 0,08 Prozent tiefer bei 177,33 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes gab um drei Basispunkte auf ein Rekordtief bei 1,10 Prozent nach.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh in einem sehr volatilen Handel uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index notierte zuletzt unverändert. Die australische Notenbank senkte, wie überwiegend erwartet, ihren Leitzins um 25 Basispunkte.

Heute stehen von der Makroseite die Verbraucherpreisdaten für die Eurozone im Fokus. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Beiersdorf.